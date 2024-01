Izidi veleslaloma alpskih smučarjev v Schladmingu

Izidi, po finalni vožnji: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:10,03 1:05,99 1:04,04 2. Manuel Feller (Avt) 2:10,08 +0,05 1:05,01 1:05,07 3. Žan Kranjec (Slo) 2:10,32 +0,29 1:05,31 1:05,01 4. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:10,36 +0,33 1:05,42 1:04,94 5. Loic Meillard (Švi) 2:10,59 +0,56 1:05,11 1:05,48 Filip Zubčić (Hrv) 2:10,59 +0,56 1:05,40 1:05,19 7. Joan Verdu (And) 2:10,85 +0,82 1:06,36 1:04,49 8. Filippo della Vite (Ita) 2:10,90 +0,87 1:05,90 1:05,00 9. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:11,29 +1,26 1:05,20 1:06,09 10. Timon Haugan (Nor) 2:11,51 +1,48 1:06,30 1:05,21 ... * Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (20/41): 1. Marco Odermatt (Švi) 1256 točk 2. Cyprien Sarrazin (Fra) 660 3. Manuel Feller (Avt) 514 4. Marco Schwarz (Avt) 464 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 392 7. Dominik Paris (Ita) 379 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 324 9. Filip Zubčić (Hrv) 313 10. Loic Meillard (Švi) 311 ... 17. Žan Kranjec (Slo) 226 72. Miha Hrobat (Slo) 56 127. Martin Čater (Slo) 6 ... - veleslalom (5/11): 1. Marco Odermatt (Švi) 500 točk 2. Filip Zubčić (Hrv) 285 3. Žan Kranjec (Slo) 226 4. Marco Schwarz (Avt) 210 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 178 6. Joan Verdu (And) 141 7. Alexander Steen Olsen (Nor) 138 8. Loic Meillard (Švi) 132 9. Alexis Pinturault (Fra) 130 10. Manuel Feller (Avt) 119 ...