Odbor DZ za izobraževanje zavrnil predloge SDS glede financiranja zasebnih vrtcev

Ljubljana, 23. januarja - Člani odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino so zavrnili predloga SDS za poziv vladi, naj preneha z namero po ukinitvi zasebnih vrtcev in naj spoštuje koalicijske zaveze o spodbujanju vključevanja otrok v predšolsko vzgojo. Pristojno ministrstvo izpostavlja, da gre le za razpravo delovne skupine in takšnega predloga sploh ni.