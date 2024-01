Kmetijski ministri o enotnem okviru za spremljanje gozdov

Bruselj, 23. januarja - Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo so se na današnjem zasedanju v Bruslju poleg kmetijskih točk, ki se nanašajo na prihodnost kmetijstva v Evropi in mednarodno trgovino s kmetijskimi proizvodi, osredotočili na vzpostavitev enotnega okvira za spremljanje gozdov. V razpravi je državna sekretarka Eva Knez posvarila pred dodatnimi bremeni.