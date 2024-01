Ob predlogu sprememb pri trošarinah opozorila pred črnim trgom

Ljubljana, 24. januarja - Na osnutek novele zakona o trošarinah, s katero bi se zvišale trošarine na tobačne izdelke in alkohol, so v javni obravnavi na finančnem ministrstvu prejeli več pripomb. Številni so opozarjali na rast črnega trga in čezmejnih nakupov ter posledično na ogroženost izpolnitve cilja predlaganih sprememb, to je pozitivnega vpliva na javno zdravje.