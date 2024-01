V šoštanjski garažni hiši brezplačno parkiranje samo še do konca meseca

Šoštanj, 28. januarja - V garažni hiši Šoštanj, ki so jo odprli septembra lani, je uporaba garažnih in parkirnih prostorov brezplačna samo še do konca tega meseca. Od 1. februarja bo uporaba garažne hiše urejena skladno s sprejetim odlokom o mirujočem prometu in sprejetim cenikom uporabe oz. najema garažnih ali parkirnih prostorov v šoštanjski garažni hiši.