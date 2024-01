V Evropskem parlamentu okrogla miza o boju proti fašizmu

Bruselj, 23. januarja - V Evropskem parlamentu v Bruslju bo danes potekala okrogla miza o nastanku in pomenu protifašističnih organizacij TIGR in BORBA, ki jo bo gostil evroposlanec Matjaž Nemec (S&D/SD). Kot je zapisal, želi s tovrstnimi dogodki poudariti pomen poznavanja skupne zgodovine in aktualnosti vrednot antifašizma.