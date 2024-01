EU z novimi minimalnimi higienskimi standardi do boljše pitne vode

Bruselj, 23. januarja - Evropska komisija je danes predlagala nove minimalne higienske standarde za materiale in izdelke, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Nove standarde se bo uporabljalo od leta 2027 dalje in bodo preprečevali rast mikrobov in zmanjšali tveganje izločanja škodljivih snovi v pitno vodo, so pojasnili v Bruslju.