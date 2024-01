Plaz na Tolminskem si je po tragični nesreči ogledal geolog

Tolmin, 23. januarja - Plaz, ki se je v ponedeljek sprožil na cesto v dolino Polog na Tolminskem in terjal eno življenje, si je danes ogledal geolog. Ocenjuje, da gre za okrog 10.000 kubičnih metrov materiala, sanacija pa bo trajala več mesecev. Gorski reševalci in policisti so vzpostavili stik s prebivalcema domačije, ki po plazu ni dostopna po cesti.