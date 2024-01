Nemško sodišče prepovedalo javno financiranje skrajno desne stranke Domovina

Karlsruhe, 23. januarja - Nemška skrajno desna stranka Domovina, nekdaj znana kot Nacionaldemokratska stranka Nemčije (NPD) prihodnjih šest let ne sme prejemati javnih sredstev, je danes odločilo nemško ustavno sodišče. Dodatno so stranki odvzeli tudi prednostno davčno obravnavo, ki je običajno namenjena strankam in političnim donacijam.