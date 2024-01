Občina Ajdovščina na dražbi prodala 22 gradbenih parcel

Ajdovščina, 23. januarja - Občina Ajdovščina je na današnji dražbi prodaja 22 gradbenih parcel v novi stanovanjski soseski Strane na Planini nad Ajdovščino. Zanimanja je bilo veliko, saj se je zanje potegovalo kar 74 dražiteljev. Izklicne cene brez davka za parcelo so se gibale med 17.000 in 29.000 evri, vse pa so bile prodane po nekajkrat višjih cenah.