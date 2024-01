Policija s hišnimi preiskavami preiskuje sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije

Ljubljana, 23. januarja - Kriminalisti izvajajo obširne operativne aktivnosti na širšem območju Policijskih uprav (PU) Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica, so sporočili s PU Ljubljana. Preiskujejo sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Hišne preiskave opravljajo tudi na Mestni občini Ljubljana (Mol) in pri županu Zoranu Jankoviću.