Ifo: Ekonomisti za letos pričakujejo 2,6-odstotno svetovno gospodarsko rast

München, 23. januarja - Svetovna gospodarska rast bo po pričakovanjih ekonomistov v povprečju znašala 2,6 odstotka, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo in Švicarskega inštituta za ekonomsko politiko. Za območje z evrom so ekonomisti bolj pesimistični in ocenjujejo, da bo rast 1,5-odstotna.