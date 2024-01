Računsko sodišče: Poslovanje Telekoma Slovenije delno učinkovito

Ljubljana, 23. januarja - Poslovanje Telekoma Slovenije v obdobju od začetka leta 2019 do konca oktobra 2022 je bilo po ugotovitvah Računskega sodišča delno učinkovito. To se med drugim nanaša na prejemke in druge pravice poslovodstva, direktorjev organizacijskih enot in poslovodij odvisnih družb, na oglaševanje, sponzorstva in donatorstva ter upravljanje odvisnih družb.