Hišne preiskave pri županu Jankoviću

Ljubljana, 23. januarja - Kriminalisti opravljajo hišne preiskave na Mestni občini Ljubljana (Mol) in pri županu Zoranu Jankoviću doma, so za STA potrdili na Molu. Sume katerih kaznivih dejanj preiskujejo, še ni znano, po informacijah portala Necenzurirano pa preiskujejo sume nepravilnosti pri enem od razpisov in zaposlitvi enega od uslužbencev.