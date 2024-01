Newyorške borze končale v zelenem

New York, 22. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek napredovale, pri čemer je Dow Jones dosegel novo najvišjo vrednost, medtem pa vlagatelji čakajo na poročila o dobičku za namige o obetih večjih podjetij, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.