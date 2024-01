Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki je za danes napovedal zaostritev stavke, pogajanja z vlado pa naj bi se nadaljevala. Poročale so tudi o 300 ljudeh, ki so se danes zbrali na Trgu republike v Ljubljani, da bi prižgali sveče za padle, ranjene in pogrešane v Gazi.