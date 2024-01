Evropske borze navzgor; dražja nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 22. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali in tako sledili pozitivnim gibanjem na Wall Streetu, ki so posledica pričakovanj, da se bo ameriško gospodarstvo otreslo geopolitičnih skrbi ter se okrepilo tudi v primeru zadržanja zniževanja obrestnih mer. Nafta se je krepko podražila, tečaj evra pa se je malenkost znižal.