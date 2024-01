Ekvatorialna Gvineja in Nigerija v osmini finala afriškega prvenstva

Abidjan, 22. januarja - Na afriškem nogometnem prvenstvu v Slonokoščeni obali se je začel 3., zadnji krog skupinskega dela. V skupini A so reprezentance svoje delo že opravile. V osmino finala sta napredovali Ekvatorialna Gvineja in Nigerija, ki sta se tako med 16 najboljšimi pridružili Zelenortskim otokom in branilcu naslova Senegalu.