V Kranju zaradi domnevno nevarnega predmeta izpraznili sodišče

Kranj, 22. januarja - Nekaj pred 13. uro so bili kranjski policisti obveščeni, da bi se lahko v eni izmed ustanov na območju Kranja nahajal nevaren predmet. Po informacijah STA gre za sodišče. Policisti so objekt izpraznili, pri pregledu pa niso odkrili nevarnih predmetov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.