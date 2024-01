Na Severnem Primorskem uspešni pri preprečevanju raka materničnega vratu

Nova Gorica, 22. januarja - Prebivalke Severne Primorske so med tistimi, ki v največjem deležu sodelujejo v programu Zora. To se kaže tudi v vse manjšem številu odkritih rakov materničnega vratu v regiji. Tveganje za to bolezen želijo dodatno zmanjšati s precepljenostjo, so povedali na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici.