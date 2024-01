Impresivne številke OI v Parizu

Pariz, 24. januarja - Do začetka olimpijskih iger v Parizu je še pol leta. Številke, ki jih je francoska tiskovna agencija AFP zbrala pred dogodkom, pa so že zelo zanimive. Proračun iger je velik skoraj devet milijard evrov, odprtje naj bi si na malih zaslonih ogledala milijarda ljudi, udeleženci iger, spremljevalci in prostovoljci naj bi pojedli tri milijone banan.