Planica, 24. januarja - Vsi smučarski poleti prek 250 metrov do zdaj, vključno s tistimi, pri katerih so skakalci pri pristanku podrsali po tleh, ter največ poletov prek 250 m. Zadnji polet prek magične, 250-metrske znamke so ljubitelji dolgih daljav videli na velikem finalu sezone 2019 v Planici, ko je Japonec Ryoyu Kobayashi poletel kar do 252 metrov.