Danci in Švedi že v polfinalu EP

Hamburg, 21. januarja - Rokometaši Danske in Švedske so prvi polfinalisti evropskega prvenstva v Nemčiji. Na tretji tekmi drugega dela so Danci premagali Norveško z 29:23, Švedi pa Portugalsko s 40:33, obe moštvi pa sta si krog pred koncem glavnega dela zagotovili izločilne boje. Prvo zmago v drugem delu so danes zabeležili tudi Slovenci, s 37:34 so premagali Nizozemsko.