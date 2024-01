Vreme: Zvečer in ponoči bo naraščala koprenasta oblačnost

Ljubljana, 21. januarja - Zvečer in ponoči bo naraščala prosojna koprenasta oblačnost. Jutro bo po nižinah marsikje megleno in mrzlo, saj bodo najnižje temperature od -14 do -6, v mraziščih okoli -18, ob morju okoli -3 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo ponekod v višjih legah, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.