Izidi biatlona (1)

* Izidi, 15 km moški: 1. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 31:51,4 (1) 2. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) + 10,7 (2) 3. Vebjoern Soerum (Nor) 14,0 (1) 4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 20,1 (0) 5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 23,3 (4) 6. Tarjei Boe (Nor) 34,4 (1) 7. Jesper Nelin (Šve) 43,2 (2) 8. Sebastian Stalder (Švi) 43,7 (1) 9. Justus Strelow (Nem) 59,5 (2) 10. Otto Invenius (Fin) 1:03,1 (2) - svetovni pokal, skupno (13/21 preizkušenj): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 806 2. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 714 3. Tarjei Boe (Nor) 708 4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 582 5. Endre Stroemsheim (Nor) 549 6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 548 ... 26. Jakov Fak (Slo) 185 36. Lovro Planko (Slo) 92 41. Anton Vidmar (Slo) 64 48. Miha Dovžan (Slo) 43 85. Matic Repnik (Slo) 3