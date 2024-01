Kristoffer presenetil najboljše slalomiste, Hadalin in Marovt odstopila

Kitzbühel, 21. januarja - Šved Kristoffer Jakobsen je presenetil v prvi vožnji slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu. S številko 20 na startu je prehitel najboljše slalomiste sezone, tudi Švicarja Daniela Yula (+0,05) in Avstrijca Manuela Fellerja (+0,23), ki sta zasedla drugo in tretje mesto. Slovenca Štefan Hadalin in Tijan Marovt sta odstopila.