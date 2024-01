Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 21. januarja - Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, marsikje po nižinah bo zjutraj megleno. Sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -14 do -7, v mraziščih okoli -18, ob morju okoli -3 stopinje Celzija. Nekoliko topleje bo ponekod v višjih legah. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 0 do 6, ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bodo prehodno možne rahle padavine. Ob tem lahko za kratek čas pride do pojava poledice. V torek bo že precej jasno in nekoliko topleje. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je globoko območje nizkega zračnega tlaka z več ciklonskimi jedri in vremenskimi motnjami, južneje pa območje visokega zračnega tlaka. K nam bo v višinah od zahoda dotekal toplejši, a še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. V ponedeljek bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Čez dan se bo od severozahoda postopno pooblačilo.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden, le zjutraj bo zmerna obremenitev zaradi nizkih temperatur. V ponedeljek proti večeru se bo pojavila zmerna obremenitev. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.