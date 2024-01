Sloveniji drugi dan mladinskih OI še drugo zlato

Gwangju, 21. januarja - Slovenija je na četrtih zimskih olimpijskih igrah mladih, ki bodo do 2. februarja potekale v Gangwonu v Južni Koreji, drugi dan osvojila še drugo zlato medaljo. Najboljša je bila mešana ekipa v smučarskih skokih, v kateri so nastopili Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Enej Faletič in Urban Šimnic.