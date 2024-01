Ljubljana, 20. januarja - Odbojkarice Calcita Volleya in Nove KBM Branika so v 3. krogu drugega dela 1. DOL Sportklub potrdile vodilni mesti na lestvici, so pa tako Kamničanke kot Mariborčanke oddale niz, prve doma Sip Šempetru, druge pa v Novi Gorici Gen-I Volleyju.