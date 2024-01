Tovor z Daljnjega vzhoda še prihaja v Koper, a v pristanišču vlada negotovost

Koper, 21. januarja - V Luki Koper in drugih podjetjih, ki so odvisna od pristanišča, z negotovostjo opazujejo napade na ladje v Rdečem morju, saj glavne transportne poti skozi Koper vodijo tudi skozi Sueški prekop. Kot so za STA pojasnili v Luki Koper, je doslej ves načrtovan tovor z Daljnega vzhoda prišel v Koper, vendar z zamikom.