Slovenci drugi na ekipni tekmi v Zakopanah, zmaga Avstrijcem

Zakopane, 20. januarja - Smučarski skakalci Lovro Kos, Domen in Peter Prevc ter Anže Lanišek (1095,5 točke) so na prvi ekipni tekmi svetovnega pokala v sezoni v Zakopanah zasedli drugo mesto. Slovenci so za Avstrijci, pri katerih je blestel vodilni skakalec to zimo Stefan Kraft, zaostali za 51,1 točke, na tretjem mestu so končali Nemci (1062,8).