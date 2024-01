Francoski rokometaši trdno v sedlu, Avstrijci znova presenetili

Köln, 20. januarja - Francoska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v Nemčiji premagala Islandijo z 39:32 in je s šestimi točkami na vrhu lestvice v skupini 1. Dve točki manj imata Avstrija in Madžarska, prva je znova presenetila in igrala neodločeno z Nemčijo 22:22, druga pa je ugnala Hrvaško z 29:26.