Anterselva, 20. januarja - Slovenska biatlonca Lena Repinc in Miha Dovžan sta bila 14. na mešani ekipni tekmi za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Dve minuti in 30,5 sekunde sta zaostala za zmagovalcema, Nemcema Vanesso Voigt in Justusem Strelowom (38:58,0).