Izidi smučarskega teka v Oberhofu (1)

* Izidi, 20 km, klasično, skupinski start: - moški: 1. Erik Valnes (Nor) 46:03,0 2. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) + 0,9 3. Paal Golberg (Nor) 1,6 4. Mattis Stenshagen (Nor) 1,7 5. Federico Pellegrino (Ita) 2,1 6. Perttu Hyvärinen (Fin) 2,2 ... 37. Miha Šimenc (Slo) 1:35,4 - skupno (19/34): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1456 točk 2. Erik Valnes (Nor) 1227 3. Paal Golberg (Nor) 1063 4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 882 5. Hugo Lapalus (Fra) 807 6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 788 ... 78. Miha Šimenc (Slo) 88