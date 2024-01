Boston, 20. januarja - Srbski zvezdnik Nikola Jokić in Jamal Murray sta s skupaj 69 doseženimi točkami vodila branilce naslova prvaka v severnoameriški ligi NBA Denver Nuggets do zmage v gosteh z ekipo Boston Celtics 102:100. To je bil prvi poraz vodilne ekipe lige na domačem parketu v sezoni.