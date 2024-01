Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 1.)

Ljubljana, 19. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o obilnem sneženju, ki je danes zajelo Slovenijo in povzročilo kar nekaj motenj v prometu, še posebej na dolenjski in štajerski avtocesti, ki sta bili nekaj časa celo zaprti. Povzele so tudi poročanje o načrtu za postavitev začasnih objektov na Obrežju za potrebe postopkov s tujci.