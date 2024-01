Cybernews: Izpostavljeni podatki več kot milijon strank slovenskega spletnega trgovca DFVU

Ljubljana, 19. januarja - Raziskovalna ekipa spletnega portala Cybernews je odkrila odprt spletni strežnik, na katerem so se nahajali občutljivi podatki več kot 1,1 milijona strank slovenskega spletnega trgovca DFVU. Čeprav gre za podatke iz leta 2020, so ti lahko še vedno dragoceni za spletne goljufe, opozarjajo raziskovalci. V DFVU so že onemogočili dostop do podatkov.