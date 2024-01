Bolsonaro imel lažno potrdilo o cepljenju proti covidu-19

Brasilia, 19. januarja - Potrdilo bivšega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara o cepljenju proti covidu-19 je bilo lažno, so v četrtek sporočili iz brazilskega urada glavnega nadzornika. To so ugotovili v preiskavi suma ponarejanja potrdil za potrebe njegovega ožjega kroga nasprotnikov cepljenja, da bi se izognili omejitvam zaradi pandemije.