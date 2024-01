Sklad objavil razpis za štipendije za deficitarne poklice

Ljubljana, 19. januarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025 v vrednosti 4,3 milijona evrov. Vlogo bo možno oddati od 1. avgusta do vključno 30. septembra, so sporočili iz sklada. Mesečna višina štipendije znaša 118,48 evra.