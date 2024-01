Cene industrijskih proizvodov ob koncu leta stagnirale

Ljubljana, 19. januarja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile lani v povprečju za 6,1 odstotka višje kot leto pred tem. Po dveh letih rasti so se decembra sicer umirile. V medletni primerjavi so bile zadnji mesec lanskega leta v povprečju enake, v mesečni pa so se znižale za 0,1 odstotka, so sporočili z državnega statističnega urada.