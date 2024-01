Na Čopovi razstava Banksy v Ljubljani

Ljubljana, 19. januarja - V prostorih nekdanje prodajalne obutve na Čopovi ulici je na ogled razstava Banksyja, enega izmed največjih svetovnih umetniških in družbenih fenomenov sodobnega časa. Pod naslovom Banksy v Ljubljani je predstavljenih več kot 100 del Banksyja in umetnikov, ki so nanj vplivali, ter umetnikov, na katere je vplival sam ali pa z njimi sodeloval.