Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 19. januarja - Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod snežilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Popoldne bo sneženje oslabelo in do večera povsod ponehalo. Ohladilo se bo, popoldanske temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo od severozahoda postopno razjasnilo, burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -5, na Primorskem okoli 0 stopinj Celzija.

V soboto bo jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do sredine noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih lahko presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo povzročala tudi snežne zamete.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno. Jutro bo mrzlo in po nekaterih nižinah lahko megleno. V ponedeljek bo sprva precej jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom, sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta je zajela Slovenijo, za njo bo k nam od severovzhoda dotekal občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami. Razen ob morju ter v Furlanski nižini bo snežilo. Padavine bodo čez dan počasi slabele in do noči povsod ponehale. Ob severnem Jadranu bo zapihala zmerna do močna burja, ponekod drugod severovzhodni veter. V soboto bo jasno in hladno, burja bo slabela.

Biovreme: V noči na petek in v petek dopoldne se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. Popoldne bo vremenska obremenitev popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden, le zjutraj bo zmerna obremenitev zaradi nizkih temperatur.