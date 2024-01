Cene nafte se stabilizirajo

Singapur, 19. januarja - Cene surove nafte so se po nedavnih nihanjih cen stabilizirale. Nihanja cen so povzročili vojaški napadi ZDA z zavezniki na hutije, ki v Rdečem morju napadajo trgovske ladje. Nemiri namreč povzročajo skrbi o eskalaciji razmer na z nafto bogatem Bližnjem vzhodu. Na drugi strani je prišlo do nepričakovanega zmanjšanja zalog nafte v ZDA.