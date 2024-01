Azijske borze večinoma v zelenem

Tokio, 19. januarja - Tečaji na azijskih borzah so z izjemo kitajskih borz sledili četrtkovemu dogajanju na Wall Streetu. Za dvig indeksov so poskrbele tehnološke delnice, ki so pripomogle k pomiritvi vlagateljev. Ti so namreč zaskrbljeni, da se ameriška centralna banka Federal Reserve še nekaj časa ne bo odločila za nižanje obrestnih mer.