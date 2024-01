Netanjahu zavrnil možnost samostojne palestinske države po vojni

Tel Aviv/Davos/Washington, 19. januarja - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek zavrnil možnost ustanovitve samostojne palestinske države po koncu vojne v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je vnovič poudaril, da bo Izrael ofenzivo nadaljeval do popolne zmage, uničenja Hamasa in izpustitve talcev. V Washingtonu so izrazili nestrinjanje z njegovimi izjavami.