Carlos Sainz in Ricky Brabec na pragu zmage na Dakarju

Rijad, 18. januarja - Španec Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec sta le še etapo oddaljena od zmage na reliju Dakar. Za 61-letnega dirkača iz Madrida je to lahko četrta zmaga na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu, skoraj 30 let mlajši Brabec pa ima možnost ponoviti uspeh iz 2020, ko je postal prvi Američan z zmago na Dakarju.