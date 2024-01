Vinska kraljica Slovenije je letos Sanja Ferjančič

Murska Sobota, 18. januarja - V Radencih so danes okronali 27. vinsko kraljico Slovenije. To je postala 23-letna Sanja Ferjančič, ki bo letos predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino na številnih dogodkih doma in v tujini.