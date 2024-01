Vreme: Delno oblačno in toplo

Do jutra se bodo razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se bo v notranjosti spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodnik, zjutraj na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem od 4 do 8 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno s padavinami in sneženjem predvsem v notranjosti Slovenije, padavine bodo popoldne od severovzhoda ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ki bo popoldne slabel, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Popoldanske temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do okoli 5 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od petka zjutraj do noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Na prehodu iz Notranjske na Primorsko bo delala tudi snežne zamete.

Obeti: V noči na soboto se bo razjasnilo in čez dan bo jasno. Jutro bo hladno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka, le zjutraj še zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo in po nekaterih nižinah lahko megleno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka z več ciklonskimi jedri. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam in bo zjutraj dosegla tudi Slovenijo. Pred njo nad naše kraje od zahoda doteka razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bodo od severovzhoda spet začele pojavljati padavine, zjutraj bo po nižinah v celinskem delu že snežilo. V petek bo oblačno. Padavine bodo dopoldne od severovzhoda slabele in popoldne povsod ponehale. Razen ob morju ter v Furlanski nižini bo snežilo. Ob severnem Jadranu bo zapihala močna, v Kvarnerju zelo močna burja, ponekod drugod severovzhodni veter.