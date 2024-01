Vlada in sindikati podpisali aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 18. januarja - Vlada in sindikati so danes podpisali aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Z njim se v kolektivno pogodbo vnašajo nekatere rešitve iz stavkovnih sporazumov, ki ju je vlada lani sklenila s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenje (Sviz) in Visokošolskim sindikatom Slovenije.