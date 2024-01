Vika Potočnik na ljubljanski razstavi s figurami Izzivalk

Ljubljana, 18. januarja - V galeriji Lovrenčič bodo popoldne odprli razstavo Vike Potočnik z naslovom Izzivalke. Razstavo bo odprla kustosinja Nelida Nemec, ki je zapisala, da izpod "Vikinih prstov vsak dan nastajajo nove in nove ženske figure in vsaka izmed njih izžareva svojstveno in neponovljivo ustvarjalno hotenje.